Maria Gadú se apresenta em Brasília com show marcado para 12 de abril

A cantora e compositora Maria Gadú desembarca em Brasília com a turnê do disco Quem sabe isso quer dizer amor (2021), com show em 12 de abril. A apresentação ocorrerá no Centro de Convenções Ulysses Guimarães (Setor de Divulgação Cultural), às 21h. Os ingressos, disponíveis na Bilheteria Digital, podem ser selecionados para os seguintes setores: superior, especial, VIP, gold e premium, com valores que variam entre R$ 100 (meia-entrada/poltrona superior) e R$ 230 (meia-entrada/poltrona premium).

O álbum Quem sabe isso quer dizer amor (2021) reúne 12 faixas e é uma verdadeira ode à música popular brasileira, ao reunir versões de clássicos como O sal da terra, de Beto Guedes, Lindo lago do amor, de Gonzaguinha e Faroeste Caboclo, composição de Renato Russo. Em entrevista ao Correio em 2021, a cantora destacou a importância de tais canções para a construção do repertório dela. “Nesse projeto, homenageio em novas falanges da musicalidade, artistas que acompanham minha alma há muitos anos. Arrisquei-me a exercitar instrumentos que nunca havia tocado antes, em canções que me provocam e embalam meu coração”, ressaltou Gadú.

Uma das últimas passagens de Maria Gadú pela capital federal foi em 2022, quando foi destaque no line-up do Festival MOVA, ao lado de nomes como Marcelo Jeneci, Hamilton de Holanda e Ana Cañas.