Overwatch 2 recebeu um trailer nesta quinta-feira (7/3) anunciando a parceria entre a Blizzard e Cowboy bebop. O anime é uma das obras mais consagradas do gênero, tanto pela trilha quanto pela estética futurista, além de colecionar elogios pela direção de Shinichiro Watanabe — criador da série. O jogo multiplayer vai ganhar uma série de novos conteúdos baseados no faroeste espacial em 12 de março.

A prévia mostrou a abertura do anime com estética rápida e sincronizada, além de ser sonorizado com Tank! do grupo de jazz, Seatbelts, que encabeça a trilha sonora original de Cowboy bebop, que estará presente no jogo durante o evento.

Overwatch 2 vai receber muitos itens cosméticos, incluindo entre eles, skins lendárias inspiradas nos personagens principais do faroeste japonês como Cassidy Spike Spiegel, Ashe Faye Valentine, Mauga Jet Black, Sombra Edward, Wrecking Ball Ein — essa última inclusive pode ser desbloqueada gratuitamente. A Blizzard prometeu mais detalhes sobre a colaboração no dia 11 de março.

Overwatch 2 está disponível para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.