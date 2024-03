Kéfera fala de preferências em namoro: ‘Se não for forte, não combina’

Aos 31 anos, Kéfera Buchmann, conhecida influenciadora digital, abriu o jogo com seus seguidores sobre preferências na hora de se relacionar com homens. Em uma interação franca, a youtuber revelou que gostaria de encontrar alguém com uma rotina semelhante à sua, destacando a importância de ter um parceiro com afinidades em sua trajetória fitness.

Em meio às perguntas dos seguidores, Kéfera brincou sobre a ideia de se envolver com um "maromba", enfatizando sua admiração por pessoas que compartilham seu comprometimento com o condicionamento físico. Com seu característico bom humor, Kéfera destacou a importância de encontrar um parceiro que acompanhe seu estilo de vida ativo, afirmando que não seria conveniente para ela se envolver com alguém que não compartilhe de sua paixão pela academia e pelo cuidado com o corpo.

A influenciadora brincou sobre a possibilidade de ter "costas maiores" do que um parceiro menos atlético, ressaltando sua preferência por alguém que compartilhe de sua intensidade na prática de exercícios.

Além de compartilhar insights sobre sua vida pessoal, Kéfera também utiliza suas plataformas para conscientizar seus seguidores sobre os perigos das dietas extremas e práticas físicas não supervisionadas. Recentemente, a artista fez uso de suas redes sociais para alertar sobre os riscos associados à busca por uma magreza excessiva, destacando a importância de um equilíbrio saudável entre exercícios e alimentação sob a orientação de profissionais capacitados.

