Veja o presente ideal de Dia das Mulheres para cada signo

À medida que o Dia das Mulheres se aproxima, surge a empolgante tarefa de escolher o presente ideal para aquela pessoa especial. Por isso, Ana Lucia, consultora astrológica da iQuilibrio, traz as características mais comuns de cada signo, incluindo gostos pessoais e características da personalidade, para te ajudar a escolher o mimo ideal.

"Ao presentearmos alguém, é muito comum ficar em dúvida se ela vai ou não gostar do que compramos. Por isso, quanto mais a conhecemos, mais chances temos de acertar. E nestas horas, além, claro, da nossa intimidade e envolvimento com a pessoa, os astros são ótimos aliados na escolha do presente", garante.

Por isso, confira, a seguir, as opções de presentes para as mulheres de cada signo!

Áries

A mulher do signo de Áries é ousada e aventureira. A sugestão de presente que mais combina com seu jeito despojado e divertido é algo ligado ao esporte, como tênis de corrida ou um conjunto para a academia. Mas, se ela não for adepta aos esportes, bijuterias diferentes também costumam agradá-la.

Touro

Livros e quadros de paisagens são ótimos para a mulher de Touro (Imagem: Buffik | Shutterstock)

A taurina é elegante, sofisticada, decidida e forte. Ela ama livros, seja de romance ou ficção. Quadros de paisagens também são ótimas opções, assim como perfumes mais adocicados.

Gêmeos

A mulher geminiana dispensa apresentações, ela é alto-astral e comunicativa. Então, aposte em algo criativo para essa data. Uma bolsa de uma cor mais chamativa, uma assinatura em um clube do livro ou uma leitura completa do mapa astral com certeza irá agradá-la.

Câncer

Como a canceriana é extremamente carinhosa e romântica, fica sensibilizada quando recebe um presente personalizado. Por isso, para o Dia das Mulheres desse signo ser inesquecível, é bom algo como uma cesta de café da manhã, álbum de fotos com a família e uma carta escrita à mão.

Leão