Netflix divulga trailer final de ‘O problema dos 3 corpos’

Baseado na trilogia de livros com o mesmo título, O problema dos 3 corpos, do autor Cixin Liu, é a nova série da Netflix. A produção se passa na China, em meio à Revolução Cultural, no final da década de 1960. A história começa com um grupo de astrofísicos, militares e engenheiros que decide realizar um projeto para se comunicar com possíveis formas de vida fora da Terra. Porém, após cinquenta anos, a humanidade é ameaçada por forças desconhecidas. Agora, a população terá que sobreviver a uma visita inesperada enquanto cientistas do tempo presente tentam desvendar os segredos e mistérios do projeto realizado anos atrás.

A série traz nomes como Jovan Adepo, John Bradley, Rosalind Chao, Liam Cunningham, Eiza González, Jess Hong, Marlo Kelly, Benedict Wong e Jonathan Pryce. David Benioff e D.B. Weiss (Game of thrones) e Alexander Woo (True blood) atuam como co-criadores, produtores executivos e roteiristas. Bernadette Caulfield (Game of thrones, Arquivo X) também atua como produtora executiva.

A série conta com oito episódios no total, com previsão de lançamento no dia 21 de março. O problema dos 3 corpos foi o maior orçamento da Netflix até agora. Cada episódio, segundo o Wall Street Journal, teve um orçamento de US$ 20 milhões, totalizando cerca de US$160 milhões em uma única temporada.