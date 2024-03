Internado há 10 dias, cantor Anderson Leonardo tem estado de saúde atualizado

O cantor Anderson Leonardo, que está internado desde o dia 27 de março, no Hospital Unimed-Rio, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, teve seu estado de saúde atualizado nesta quinta-feira (7).

Ao Gshow, Jimmy, um dos integrantes do grupo Molejo, contou que o companheiro de grupo está bem e se alimentando. "Ele foi internado para ajustar a medicação, que faz parte do tratamento dele. Como está fazendo algumas coisas com a gente, ele sentiu um pouco de dor e precisou se internar. Os médicos não dão mole e recolhem logo ele para avaliar e fazer os ajustes que precisam. Mas Em breve ele sai dessa e deve ter alta no final dessa semana ou na outra", explicou o músico.

A informação sobre a nova internação de Anderson Leonardo foi confirmada pela assessoria do grupo através de uma publicação nas redes sociais, na quarta-feira (6). Na ocasião, eles informaram que o cantor foi hospitalizado para dar continuidade ao tratamento de imunoterapia e também para receber medicações para dores.

"A assessoria do Grupo Molejo vem informar aos amigos, fãs e contratantes, que desde o dia 27/02 nosso cantor ANDERSON LEONARDO encontra-se internado para dar continuidade ao tratamento de imunoterapia e medicações para dores. Pedimos a todos que continuem em orações e esperamos que muito em breve ele retorne aos palcos", postou.



Anderson Leonardo foi diagnosticado com câncer na região inguinal, em outubro de 2022. Dois meses depois, o artista chegou a anunciar que estava curado. Porém, em maio de 2023, ele contou que teve que retomar o tratamento.

