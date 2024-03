BBB 24: após escândalo, cartomante prevê eliminação de sister nesta semana

Pitel, do BBB 24, pode estar com os dias contados na casa mais vigiada do país. Segundo o perfil da cartomante Larisa, do perfil Eflorescer Cartomancia, com mais de 3 mil seguidores, a amiga de Fernanda não terá uma boa semana.

"Seus sentimentos essa semana podem ficar um pouco instáveis, precisa se atentar a intuição. Pode ganhar algo. Tem risco de paredão e risco de eliminação, caso escape do paredão pode ver alguém que ela gosta indo e essa pessoa sendo eliminada", comentou a cartomante no seu perfil.

A aproximação de Pitel com o atual líder tem causado estrago no jogo da sister, com a desconfiança de Fernanda, e aqui fora. Camila Moura, esposa de Lucas ‘Buda‘, não esconde sua decepção devido à aproximação excessiva do seu companheiro com a assistente social.



Na rede social, Camila confessou que tem buscado terapia para lidar com o momento traumático em sua vida. "Foi dia de terapia, de rever algumas coisas, mexer em feridas. Tem sido um processo muito doloroso. As coisas seguem se encaminhando para um cenário rasgo", desabafou.

