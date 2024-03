Prime Video divulga trailer de novo romance com Anne Hathaway

O Prime Video anunciou, nesta quarta-feira (6/3), o trailer de Uma ideia de você, adaptação do romance de mesmo nome escrito por Robinne Lee, inspirado no ex-One Direction Harry Styles. O longa estrelado por Anne Hathaway (O diabo veste Prada) e Nicholas Galitzine (Continência ao amor) chega ao serviço de streaming em 2 de maio.

A comédia romântica retrata Solène (Anne Hathaway), uma mãe solo de 40 anos e proprietária de uma galeria de arte que começa um romance inesperado com Hayes Campbell (Nicholas Galitzine), de 24 anos, vocalista do August Moon, boyband mundialmente famosa.

Solène reluta em levar a filha para conhecer a banda favorita e, de última hora, concorda em acompanhar a viagem da adolescente ao festival de música Coachella, sem imaginar que se envolveria romanticamente com um dos integrantes do grupo. Os protagonistas engatam um romance turbulento e tentam superar os desafios impostos pelo status de superestrela de Campbell.

O longa é dirigido por Michael Showalter (Doentes de amor), com roteiro de Jennifer Westfeldt (Solteiros com filhos). O elenco inclui Reid Scott (Veep), Perry Mattfeld (Shameless), Ella Rubin (The girl from Plainville), Annie Mumolo (Missão madrinha de casamento) e a estreante Mathilda Gianopoulos.



Confira o trailer: