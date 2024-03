Akira Toriyama, criador de 'Dragon Ball', morre aos 68 anos

O criador do popular mangá e desenho animado Dragon Ball, o japonês Akira Toriyama, morreu aos 68 anos. O anúncio do falecimento de Toriyama foi divulgado na madrugada desta sexta-feira (8/3), mas o autor japonês morreu em 1º de março. A causa da morte foi um hematoma subdural agudo, que é o acúmulo de sangue entre o cérebro e o crânio.

"Ele deixou muitos títulos de mangá e obras de arte neste mundo. Esperamos que o mundo único criado por Akira Toriyama continue sendo amado por todos durante muito tempo", publicou a conta oficial da franquia Dragon Ball nas redes sociais.

O funeral do criador já ocorreu, na presença da família e de poucos amigos próximos. Um comunicado da produtora Bird Studio, de Toriyama, disse que o artista morreu quando ainda tinha "vários projetos em pleno processo de criação, com grande entusiasmo".

Nascido em 1955 em Nagoya, no centro do Japão, Toriyama conquistou popularidade com a série de mangá Dr. Slump, que também foi adaptada como série de televisão. Depois veio o fenômeno Dragon Ball e as várias sequências.

Publicada pela primeira vez em 1984, Dragon Ball é uma das franquias de mangás mais vendidas da história e foi expandida para diversas séries de anime, filmes e jogos eletrônicos. O protagonista do mangá é Son Goku, um guerreiro mestre em artes marciais que viaja pelo mundo em busca de bolas mágicas que, quando reunidas, invocam um dragão com poderes. Com vários aliados, ele luta contra monstros que ameaçam o futuro da Terra.