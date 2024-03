Disney libera trailer de ‘Divertidamente 2’, que estreia em junho

Na noite de quinta-feira (7/3), o estúdio Disney lançou o trailer de Divertidamente 2, sequência de Divertidamente, lançado em 2015. Previsto para estrear no Brasil no dia 20 de junho deste ano, Divertidamente 2 acompanha o início da adolescência da personagem Riley. O trailer mostra como Alegria, Tristeza, Nojinho, Raiva e Medo, que representam as emoções na história original, se surpreendem com a chegada dos novos colegas de trabalho e tentam lidar com essa mudança.

O desafio da vez para os personagens é encontrar um equilíbrio com os recém chegados, principalmente quando a Ansiedade assume o controle e reprime as antigas emoções. Além da confusão interna, Riley, agora com 13 anos, terá que enfrentar o ensino médio e todas as dificuldades que essa fase traz.

No ano do lançamento, Divertidamente arrecadou mais de US$ 857 milhões em bilheteria mundial, o que o tornou um dos maiores sucessos da Pixar. Na edição de 2016 do Oscar, o filme ganhou o prêmio de melhor animação. Além do elenco do primeiro filme, formado por Amy Poehler, Phyllis Smith, Lewis Black, Tony Hale, Kaitlyn Dias, a continuação conta com a participação de Maya Hawke (Stranger Things) como a Ansiedade.