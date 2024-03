Fortnite tem novidades na segunda temporada do capítulo 5

A segunda temporada de Fortnite foi anunciada nesta sexta-feira (8/3) com um trailer que traz novidades para o mundo do jogo. A temática da mitologia grega está no centro do evento. A atualização já está disponível repleta de novos itens, mapa e skins para a comunidade do game.

A prévia mostra os personagens viajando pelo submundo no barco do Caronte até o Monte Olimpo e se encontrando face a face com os deuses gregos. Chamada de Lendas e Mortais, a atualização traz skins temáticas para o jogo, com versões de Zeus, Hades, Afrodite, Poseidon, Ártemis e até do cão de três cabeças Cerberus. Além disso, o trailer mostra um trecho novo inspirado em construções gregas que vai fazer parte das ilhas de batalha, O Monte Olimpo.

No meio do trailer, foi anunciado que Korra, da série animada Avatar, também fará parte dos novos personagens desta atualização. Todos os personagens poderão ser adquiridos através do passe de batalha do jogo.

Fortnite está disponível para PC, PlayStation 4|5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e Android.