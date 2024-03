O sucesso de Dragon Ball vai além do fato da produção ser uma das franquias de mangás mais vendidas da história e ter sido expandida para diversas séries de anime, filmes e jogos eletrônicos. No Brasil, a obra japonesa influenciou até mesmo comemorações de gols em campeonatos, com os jogadores do Flamengo Gabigol e Bruno Henrique encenando a técnica da fusão.

Gabigol e Arrascaeta fizeram a famosa fusão de Dragon Ball em uma comemoração no Brasileirão de 2019



Descanse em paz, Akira Toriyama. pic.twitter.com/mPMEXJR5jC — Camisa 81 (@Camisa81FLA) March 8, 2024

Desde o Dragon Ball clássico é mostrado que Goku tem um alto Q.I. de combate, aprendendo o Kamehameha na primeira vez que viu a técnica.



Inclusive, o meme do "miserável é um gênio" é exaltando essa qualidade dele. pic.twitter.com/a460yHvK9K — jean lopes (@granemor) April 6, 2023

Além disso, a cultura de memes, famosa no Brasil, também foi impactada pela obra. As frases “O miserável é um gênio” e “verme insolente” ditas pelo personagem Vegeta, arquirrival de Goku no anime, também fizeram sucesso e viralizaram nas redes sociais como memes. A franquia Dragon Ball foi publicada pela primeira vez em 1984.

O verme insolente nos deixou! pic.twitter.com/QiXjHwcvo1 — Marcelo Fortes (@Macelo_Fortes) March 8, 2024

O protagonista é o Son Goku, que é um guerreiro mestre em artes marciais que viaja pelo mundo em busca de bolas mágicas que, quando reunidas, invocam um dragão com poderes. Com vários aliados, ele luta contra monstros que ameaçam o futuro da Terra.

Luto

O criador do popular mangá e desenho animado Dragon Ball, o japonês Akira Toriyama, morreu aos 68 anos. O anúncio do falecimento de Toriyama foi divulgado na madrugada desta sexta-feira (8/3), mas o autor japonês morreu em 1º de março. A causa da morte foi um hematoma subdural agudo, que é o acúmulo de sangue entre o cérebro e o crânio.

"Ele deixou muitos títulos de mangá e obras de arte neste mundo. Esperamos que o mundo único criado por Akira Toriyama continue sendo amado por todos durante muito tempo", publicou a conta oficial da franquia Dragon Ball nas redes sociais. Toriyama recebeu diversos prêmios e indicações pelo trabalho, entre eles o Shogakukan Manga Award e o Tezuka Osamu Cultural Prize.

O funeral do criador já ocorreu, na presença da família e de poucos amigos próximos. Um comunicado da produtora Bird Studio, de Toriyama, disse que o artista morreu quando ainda tinha "vários projetos em pleno processo de criação, com grande entusiasmo".