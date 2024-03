'Renascer': personagem que desapareceu na 1ª fase retorna para revelar segredo

Na primeira fase de Renascer, o público conheceu Rachid, interpretado por Gabriel Sater. O personagem, entretanto, fez apenas uma pequena participação no primeiro capítulo, quando salvou a vida de José Inocêncio (Humberto Carrão), costurando o corpo do rapaz que havia acabado de sofrer um ataque. Depois disso, ele desapareceu da novela.

Em breve, no entanto, o libanês retornará para a trama, desta vez, sendo interpretado por Almir Sater. Além de trazer à tona lembranças de quando salvou José Inocêncio, o personagem será responsável por revelar um segredo bombástico que perdura desde o início da trama.





Almir Sater como Rachid em Renascer (Foto: Divulgação/TV Globo)

Rachid retorna em Renascer e revela segredo

Ao retornar para Ilhéus, Rachid trará junto dele, uma carta escrita por Marianinha, a irmã de Maria Santa (Duda Santos). Na ocasião, o libanês contará que, após salvar a vida de José Inocêncio, conheceu a moça e os dois acabaram se casando. Na época, ela estava grávida. Rachid, então, assumiu a paternidade da criança e, juntos, eles tiveram mais 5 filhos.

Ao reencontrar José Inocêncio, o libanês dirá que Marianinha não está mais viva e que, pouco antes de falecer, ela escreveu uma carta para a irmã, Maria Santa, contando tudo o que aconteceu no passado. No texto, a moça revelou que foi estuprada por Venâncio, e acabou engravidando do próprio pai.

Após revelar as histórias do passado, Rachid continuará na trama. Ele ficará encantado por dona Patroa (Camila Morgado). O libanês cairá de amores pela mulher de Egídio (Vladimir Brichta), mas eles só conseguirão ficar juntos após a morte do coronel, que ocorre na reta final da novela.

