Favorito ao prêmio, Cillian Murphy (Oppenheimer), conquista o Oscar de Melhor ator com a interpretação do físico J. Robert Oppenheimer, conhecido como "pai da bomba atômica". O longa-metragem, que concorre em 13 categorias, conta a história do cientista, um dos responsáveis pelo Projeto Manhattan, que desenvolveu as primeiras bombas atômicas.

Murphy, conhecido pela interpretação do "frio e calculista" Tommy Shelby, da série Peaky Blinders, foi indicado pela primeira vez ao Oscar neste ano. Durante as gravações, o ator precisou passar por dieta intensiva. Segundo Emily Blunt, atriz que também está no filme, revelou que Murphy comia apenas uma amêndoa por dia.

A parceria do ator com o diretor Christopher Nolan, que concorre na categoria de Melhor Direção por Oppenheimer, começou em 2005, quando Murphy interpretou o Espantalho em Batman begins.