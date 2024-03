Filme brasiliense estreia no 51º Athens Film Festival, em Ohio

O curta-metragem Descamar, do brasiliense Nicolau de Oliveira Araújo, faz sua estreia no 51º Athens Film Festival, em Ohio (Estados Unidos). Financiado pelo Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, o filme tem equipe composta totalmente por pessoas do DF. O curta estará qualificado para concorrer ao Oscar de 2025 caso seja premiado. A mostra acontece entre 8 a 14 de abril e contará com a exibição de cerca de 215 filmes, que representam mais de 50 países em competição.



A história explora questões de gênero impostas às mulheres desde a infância. Aborda a primeira menstruação pela visão de Gabi (Erika Beatriz), personagem que se descobre menstruada durante a terrível aula de matemática e que em meio a questionamentos e receios deve decidir como conter seu fluxo.

Este é o terceiro curta-metragem de Nicolau, que teve sua estreia com o filme Como largar de palhaçada (2016), vencedor do prêmio de melhor filme brasileiro no festival Prêmios Latinos, na Espanha. Seu segundo filme, Paredes Clandestinas (2019), percorreu 17 países e ganhou dois prêmios em festivais locais. Além da direção e roteiro cinematográficos, Nicolau é escritor, tem dois livros publicados e é professor de cinematografia do Instituto Federal de Brasília.



Pelo segundo ano consecutivo, a produtora Relatar-se estreia um filme em festivais internacionais. O primeiro foi As Miçangas, de Emanuel Lavor e Rafaela Camelo, que estreou na Berlinale (2023) e venceu o prêmio de melhor filme internacional no Festival de Ibiza.



Fundado em 1973, o Athens International Film Festival é conhecido mundialmente como um festival que apoia o cinema independente, underground e de populações marginalizadas. Por mais de cinco décadas, o festival tem abraçado filmes experimentais, narrativos, de animação e documentários, de curta e longa-metragem, provenientes de todos os cantos do mundo.