Filme brasiliense é selecionado para festival de cinema no Uruguai

O vazio de domingo à tarde, dirigido por Gustavo Galvão e exibido na 47ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo em outubro de 2023, foi selecionado para entrar em exibição no Uruguai (Montevidéu). O 42º Festival Cinematográfico Internacional del Uruguay ocorrerá de 20 a 31 de março. O filme estará na seção Panorama Internacional.

No longa, duas tramas correm em paralelo. De um lado se encontra Mônica, atriz em crise com a superexposição e o desgaste da vida de celebridade. A crise é potencializada com a temporada que passa em Brasília, enquanto o marido cuida do pai à beira da morte. Do outro lado está Kelly, adolescente que vive no interior de Goiás, onde Mônica acaba de atuar em um filme independente. Kelly sonha ser como Mônica e tenta, em vão, falar com ela. A jovem não desanima e decide encontrar sua musa novamente.



O elenco conta com Gisele Frade, Ana Eliza Chaves, Erom Cordeiro, Larissa Mauro, Vinícius Meloni, Pedro Xavier e Paulo Sousa.