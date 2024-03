Um jovem de 25 anos morreu durante o festival I Wanna Be Tour, no Rio de Janeiro, no último sábado (9/3). Devido às grandes chuvas que atingiram o local do evento, realizado no Riocentro, João Vinícius Ferreira Simões estava molhado e foi eletrocutado ao encostar em um food truck energizado.

O jovem foi socorrido pela equipe médica do festival e levado para o Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, onde teria chegado em parada cardiorrespiratória e morrido no local. Registrado na 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes), a Polícia Civil investiga o caso.

Em comunicado, a produtora do evento, 30e, lamentou e a morte do jovem e afirmou estar apurando o ocorrido junto às autoridades.







Ao Correio, uma testemunha revelou que não nenhum protocolo de segurança foi indicado ao público — o único anúncio feito foi o de atraso para o início do show do Simple Plan, atração principal do festival. A banda se solidarizou a família do jovem pelo Instagram. "Estamos totalmente arrasados. Nosso coração esta partido com essa notícia e queremos expressar o nosso profundo pesar e solidariedade à família e amigos de João Vinícius Ferreira. Temos uma conexão muito especial com nossos fãs no Brasil e saber que algo assim ocorreu é terrível", escreveram os canadenses.

O grupo Fresno, que abriu o evento, também se manifestou. "Os últimos stories postados por ele mostram justamente cenas da nossa apresentação, um momento tão bonito e pelo qual esperamos por tanto tempo. Memórias que jamais se apagarão das nossas cabeças e das de vocês, totalmente incompatíveis com tamanha tragédia. Nossos sentimentos para amigos, familiares e todos que foram atingidos por essa triste notícia", publicaram os músicos.