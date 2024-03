MC IG lança primeiro single de novo álbum

Fenômeno do funk paulista, MC IG liberou nas plataformas digitais de música o single Diz aí qual é o plano?, que precede à chegada do álbum Todo mundo odeia o IG. Produzida pelo DJ Murillo e LT no Beat, Diz aí qual é o plano? conta com a colaboração do MC Poze do Rodo, Oruam, MC Luki, MC GP, MC Ryan SP, MC PH, GH do 7 e Nego Micha. Já o álbum, que faz uma paródia da série Todo mundo odeia o Chris, está previsto para sair dia 21 de março.



O tema deste trabalho surgiu como uma forma do artista de brincar com as inúmeras críticas ao seu estilo de vida. Como fã de Todo mundo odeia o Chris, o MC se via representado pelas situações vividas pelo personagem principal - um rapaz pobre, negro e de periferia. Foi também desenvolvida uma minissérie para o Instagram, com 5 capítulos, em que IG recria cenas que fazem referência ao seriado estadunidense. Durante os 5 dias que antecedem ao lançamento do álbum, serão publicados diariamente os capítulos no perfil do artista.



O cantor e compositor é da Vila Medeiros, na zona norte de São Paulo, e viu na música a oportunidade de mudar de vida. Em processo de amadurecimento profissional, ele alcançou, no último ano, o top 3 dos álbuns mais escutados mundialmente no Spotify, com o projeto Meu nome não é Igor. Atualmente, IG está no top 5 dos artistas mais ouvidos do Spotify no Brasil, com quase 12 milhões de ouvintes mensais.