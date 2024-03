Globo avalia desenvolver remake de ‘O Rei do Gado’ em breve, diz colunista

Ao longo dos últimos anos, a produção de remakes ganhou força dentro da Globo. Com a novela Renascer em cartaz no horário das nove, a emissora já acertou a produção de uma nova versão de Vale Tudo (1988), para 2025. E, pelo visto, vem mais por aí: a emissora pretende desenvolver uma atualização de O Rei do Gado.

Um dos maiores clássico da dramaturgia nacional, a obra de Benedito Ruy Barbosa, exibida originalmente entre 1996 e 1997, pode estar entre os planos do canal com a possibilidade de ganhar uma adaptação, segundo informações do colunista Flávio Ricco, do portal R7.

Renascer, que também foi criada pelo autor veterano, está sendo adaptada pelo seu neto, Bruno Luperi. Em sucessão, no segundo semestre, virá Mania de Você, assinada por João Emanuel Carneiro, e na sequência, no início do ano que vem, estreia Vale Tudo, de autoria de Manuela Dias.

A Globo, no entanto, ainda não confirmou um eventual remake de O Rei do Gado, mas a chance não é tida como impossível de acontecer, tendo em vista que obras com temáticas rurais ganharam força na principal faixa da TV, apesar dos sinais de desgaste.

