'Renascer': quando novo interesse amoroso de João Pedro vai aparecer?

Uma nova personagem poderá mexer com a história de Renascer nos próximos capítulos. Sandra (Giulia Buscacio), filha de Egídio (Vladimir Brichta) e Dona Patroa (Camila Morgado), aparecerá na trama para balançar o coração de João Pedro (Juan Paiva).

Depois de perder Mariana para o pai, João Pedro está amargurado em relação ao amor mas, ao conhecer Sandra, tudo isso vai mudar. A chegada da personagem à novela está marcada para terça-feira (12/3) e o encontro entre os dois personagens será na quarta (13).

O romance dos dois é do tipo proibido, uma vez que ambos são filhos de inimigos. Na versão original da novela, João Pedro tenta inclusive fugir com Sandra com medo de que a relação com ela tenha o mesmo final da dele com Mariana.

Contudo, se a adaptação seguir da mesma maneira que em 1993, João Pedro e Sandra terminam a novela juntos, se casam e têm uma filha.