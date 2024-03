BBB 24: Fernanda usa termo "favelado" ao debochar de aliados

Fernanda, em conversa com Pitel, nesta segunda-feira (11/3) no quarto Gnomo, comentou que não mudará seu jeito para disputar o prêmio do BBB 24.

"Estou muito tranquila. Eu, por exemplo, não vou mais rebater indireitinha, besteirinha. Eu já sei que quem quer fazer isso vai fazer isso, vai continuar fazendo isso. É gente mal-educada", comentou.

"Para mim, entra no limbo do infantil ainda", comentou Pitel. "Eu não preciso rebater isso. Você quer falar, então fala. Você quer isso? Então está bom. Vai lá. Você quer roubar o negócio? Então está bom, vai lá. Você quer estar lá na frente? Então vai lá. E não é nada a ver com preguiça, é porque tem gente que é baixa mesmo", disparou Fernanda.

Em outro trecho da conversa, a confeiteira comentou que não irá se adequar a outros perfis para se manter ao jogo.

"Eu não quero ser mencionada. Eu não quero chegar lá no Top 4, Top 10, sou favorita do Brasil, com falta de educação, com esculacho fora de hora, com destempero, com inconveniência, com barracos em excesso. Eu não preciso disso. Eu não faço isso em nenhum c* de dia na minha vida. Para que vou fazer isso aqui? Para ganhar? Por que para ganhar é essa a regra? Então, dá prêmio para barraqueiro, maluco, favelado, para quem vocês quiserem", revelou.

Na web, a maioria dos internautas vibraram com o comportamento controverso da confeteira. "Essa Fernanda usando 'favelado' de forma pejorativa e a assistente social Pitel escutando caladinha", comentou uma internauta. Já outra defendeu a sister: "Essa Fernanda merece muito uma vaga na final."

