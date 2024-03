Calango Careta lança novo EP 'Tropidurus cerratensis'

O bloco Calango Careta lançou o seu primeiro EP, Tropidurus cerratensis. Composto por seis faixas, o trabalho leva o ouvinte a um passeio rítmico que começa com o O Contrato, um Gipsy Jazz, e desemboca no Samba Pisado, como uma homenagem ao grupo Seu Estrelo e o Fuá de Terreiro, recém registrado como patrimônio imaterial do DF. A gravação já está disponível na plataforma do Spotify.



"Tropidurus Cerratense é uma celebração da nossa identidade única e das riquezas culturais do país, que se misturam em Brasília. Nós somos frutos dessa cidade, que por sua vez é fruto do Brasil." diz Márcio Ramos, membro fundador do grupo, em nota. Ao mesclar música e arte circense, Calango Careta tem encantado os brasilienses com sua energia vibrante desde sua estreia em 2015. O bloco começou como uma brincadeira entre cinco amigos e rapidamente entrou na cena cultural da cidade, trazendo consigo uma alegria contagiante resultado da mistura do carnaval de Olinda e da cena fanfarrista carioca.

Inspirado pelo bloco Eu Acho É Pouco, o Calango Careta adotou a figura de uma "Calanga" como uma alegoria gigante que ganha vida nas ruas de Brasília na terça-feira de carnaval. No carnaval de 2024, a alegoria passou por uma grande transformação na estrutura, que agora é toda feita de bambu. Além disso, a brincadeira cresceu com dois bonecos de Olinda em formato de outros animais do cerrado: uma capivara que toca percussão e de um saruê trompetista.