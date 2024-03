‘Cheias de Charme’ supera ‘Paraíso Tropical’ em sua reestreia na Globo

A TV Globo pode comemorar: a reestreia de Cheias de Charme fisgou a atenção do público, pelo menos nos 10 minutos que a trama de Filipe Miguez e Izabel de Oliveira esteve no ar na sessão "Edição Especial", fazendo dobradinha com Mulheres de Areia.

No quesito audiência, a trama das empreguetes teve um excelente desempenho na Grande São Paulo, superando Paraíso Tropical, que é exibida mais tarde.

De acordo com dados consolidados divulgados pelo TV Pop, a novela marcou 13,4 pontos de média com 13,9 de pico.

Já Paraíso Tropical, que ocupa a sessão "Vale a Pena Ver de Novo", e é exibida mais tarde, por volta das 17h15, anotou 13,2 pontos. Cheias de Charme será exibida em formato de dobradinha até a próxima sexta-feira (15/3).

Reprodução/Gshow

