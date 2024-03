Vencedor do Oscar, Pobres Criaturas estreia no Star+

O filme Pobres criaturas, do cineasta Yorgos Lanthimos, estreia na plataforma Star+ no dia 20 de março. Vencedor de quatro prêmios do Oscar, é estrelado por Emma Stone, vencedora da categoria de melhor atriz da premiação da Academia.

O longa é inspirado em Frankenstein, e conta a história de Bella Baxter (Emma Stone), trazida de volta à vida pelo cientista Dr. Godwin Baxter (Willem Dafoe). Bella anseia por aprender a viver e conhecer o mundo, mas vive trancada pela proteção de seu criador. Ela foge com Duncan Wedderburn (Mark Ruffalo), um advogado astuto e debochado, para uma aventura por vários continentes. Livre dos preconceitos de sua época, Bella se firma em seu propósito de defender a igualdade e a libertação.

No Oscar, Pobres criaturas venceu nas categorias de Melhor direção de arte, Melhor maquiagem e cabelo, Melhor figurino e recebeu o prêmio de Melhor atriz para Stone pela segunda vez em sua carreira. O longa estava concorrendo em 11 categorias no total, dessa forma era o segundo mais indicado atrás apenas do grande vencedor Oppenheimer.