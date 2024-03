Summer Breeze Brasil abre inscrições para o concurso New Blood

O festival de rock Summer Breeze, anunciou a segunda edição do concurso New Blood. A disputa tem como finalidade incentivar e promover bandas de rock e heavy metal de todo o Brasil e América Latina, por meio da visibilidade do evento. A banda vencedora terá direito a um show especial de 40 minutos no festival, que acontece entre os dias 26 e 28 de abril.

Após o sucesso do concurso, realizado pela primeira vez em 2023, o Summer Breeze abre portas para bandas do Brasil, e da América Latina, se apresentarem para o mundo ao lado de algumas das maiores bandas de rock. Para participar, os artistas interessados devem escolher o melhor vídeo ao vivo da banda e submeter à curadoria do evento, que será formada por personalidades experientes do cenário. Dez bandas e artistas serão pré-selecionados. Os materiais deverão ser enviados até o dia 26 de março.

Após a pré-seleção, o site do Summer Breeze informará quais foram as bandas selecionadas. Por lá, os fãs poderão votar nos músicos selecionados, do dia 4 a 14 de abril. O artista com maior número de votos se apresentará no evento em abril de 2024, no Memorial da América Latina. O anúncio do vencedor será no dia 17, na página oficial do festival.