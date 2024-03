BBB 24: MC Bin Laden faz comparação entre Davi e Botafogo em 2023

MC Bin Laden deu a entender que nem tudo está perdido no BBB e que o favorito pode perder ainda, tal qual o Botafogo - (crédito: Globo/Paulo Belote; Vitor Silva/Botafogo) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

Após a eliminação de Yasmin Brunet na noite de terça-feira (12/3) na casa do BBB 24, MC Bin Laden revelou aos colegas uma conversa que teve com a modelo antes da eliminação. O papo entre os dois foi sobre o BBB parecer já ter um favorito ao prêmio, mas Bin acredita que o cenário pode terminar como o Botafogo no Campeonato Brasileiro de 2023.

Para quem não se lembra, o Botafogo chegou a abrir 12 pontos de vantagem do vice-líder Palmeiras no Brasileirão do ano passado e era tido por todos como o campeão. Contudo, o time perdeu o gás nas últimas rodadas da temporada e o Palmeiras conseguiu ultrapassá-lo e se tornou o campeão.

Bin Laden contou aos colegas o que falou para a Yasmin, que disse ver Beatriz e Davi como os favoritos da edição: "O Botafogo era líder do Campeonato (...) todo mundo já dava o Botafogo como campeão, Palmeiras estava lá atrás", disse ele à ela na data.

Na conversa na noite de terça com Pitel e Fernanda, Bin Laden voltou a falar sobre o tema e complementou que, quando houve embate direto entre Palmeiras e Botafogo, o paulista venceu. "O menino Endrick chegou pro jogo. E falou 'toca pro pai'. Virou o jogo! O que aconteceu? Palmeiras campeão", falou ele.

O MC disse ainda que ele não correria de embate direto com os favoritos. "Se me põe no Paredão eu vou puxar quem é favorito. Não tenho medo", afirmou.

A teoria dos participantes do Quarto Gnomos é de que Davi é o favorito da edição. De fato, o brother coletou vários seguidores e fãs nas redes sociais e é visto como o favorito ao prêmio por internautas.

Mais analogias com futebol

Ainda no tema sobre Botafogo, Pitel fez brincadeiras sobre o fato de que eles não têm um técnico tipo Abel Ferreira, que levou o Palmeiras à vitória no Campeonato de 2023. Bin brincou e disse que ele era o Abel naquele momento.

Bin, que torce para o Santos, foi questionado por Pitel sobre quem seria o técnico do time dele, o qual Bin respondeu ser Fábio Carille, e brincou com ele. "A gente tá precisando de um Abel Ferreira e tá recebendo um Carille", disse Pitel dando risada. "A gente tá precisando trocar meia horinha de conversa com o Abel Ferreira", finalizou a sister.