BBB 24: veja as maiores porcentagens de rejeição do programa

Na última eliminação do Big Brother Brasil 24, a modelo Yasmin Brunet saiu com 80,76% dos votos na média final, entre os votos únicos por CPF e os votos da torcida. Com isso, a filha de Luisa Brunet deixou o programa com a segunda maior rejeição da temporada.

Nesta edição, o reality contou com uma dinâmica diferente nas primeiras semanas de confinamento. Em vez da votação para eliminar, o público deveria escolher quem desejava manter na casa.

Logo, se formaram dois rankings, o primeiro com os participantes que receberam as menores porcentagens para ficar na casa, que ficou:

Luigi: com 7,29%

Pizane: com 7,66%

Maycon: com 8,46%

Vinicius: com 9,92%

Nizam: com 17,14%

Thalyta: com 22,71%

E o dos com maior porcentagem para sair:

Marcus Vinicius: com 84,86%

Yasmin: com 80,76%

Rodriguinho: com 78,23%

Michel: com 70,33%

Juninho: com 60,35%

Deniziane: com 52,02%