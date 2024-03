BBB 24! Yasmin Brunet sobre Leidy: "Só gritava

Na madrugada desta quarta-feira (13), Yasmin Brunet participou do "Bate-papo BBB", após ser eliminada com 80% dos votos. Acontece que a influenciadora foi surpreendida com muitas informações e revelou que estava de saco cheio dos gritos de Leidy Elin.

Durante a entrevista, a modelo foi questionada sobre a últimabriga entre Leidy e Davi. Yasmin, por sua vez, abriu o jogo que estava sem paciência para a aliada. "Essas brigas sugam completamente toda energia, drena toda energia. Eu não estava mais querendo fazer parte daquilo, principalmente, com pessoas que repetem a mesma coisa, não tem argumentos, só repete, tem uma hora que cansa", iniciou.

Contudo, ela foi surpreendida pelo apresentador Ed Gama que a sister discutiu com o baiano para protegê-lá. "Mas você tem a noção de que a Leidy, naquele momento, estava falando para te proteger, né? Ela estava brigando com o Davi...", afirmou. "Ela estava falando com o Davi pra proteger você", acrescentou Thais Fersoza.

Yasmin Brunet rebateu as falas e disparou que ela só gritava "A gente só ouvia gritos". A esposa de Michel Teló continuou: "Ela estava defendendo você". Surpresa, a influenciadora respondeu: "Isso eu não sabia". Na web, internautas comentaram as falas dela sobre a sua aliada no jogo.

"Leidy só se queimou , já era de se esperar essa atitude de Yasmim", afirmou uma seguidora defendendo a trancista. "Toma Leidy, pra aprender a parar de ser chaveirinho de camarote e fazer teu jogo", comentou outra internauta, após as falas de Yasmin Brunet.