Jogo multiplayer cancelado do Homem-Aranha tem trailer vazado

Nesta terça-feira (12), um novo trailer sobre o jogo cancelado do aranhaverso repercutiu nas redes sociais. Marvel’s Spider-Man: The Great Web seria um live service (Jogo serviço) onde o jogador poderia ser o amigo da vizinhança com mais quatro amigos, enquanto enfrentava os vilões clássicos do aranha e viajava entre as várias dimensões do multiverso.

Yo how much dialogue did Yuri Lowenthal record for this cancelled Spider-Man game???



There’s ANOTHER trailer???? pic.twitter.com/UZGYbfl35A — Ash????? (@FleurashDesign) March 13, 2024

A prévia vazada mostra a Nova Iorque de Marvel’s Spider-Man com diversos aranhas, incluindo o Homem-Aranha 2099, o Aranha Escarlate, Peter Parker no traje preto, a Spider-Gwen e Miles Morales, lutando contra vilões do Sexteto Sinistro, como o Doutor Octopus, Venom e Mysterio. Yuri Lowenthal, o Peter Parker do jogo, gravou diversas falas para o título que inclusive aparecem no trailer, nelas o personagem narra que o Sexteto Sinistro retornou e mais poderoso do que nunca, e que apenas ele não conseguirá vencer os malfeitores, mas juntos, os aranhas levaram a melhor.

No final de 2023, a Insomniac Games sofreu um grande vazamento de dados, entre eles alguns sobre os projetos vindouros da empresa, como um possível DLC de Venom para Marvel’s Spider-Man 2 e uma build completa de Marvel’s Wolverine circulando pelos fóruns da internet. Marvel’s Spider-Man: The Great Web foi engavetado e apenas ganhou conhecimento pelo público por conta desses vazamentos de dados da empresa.