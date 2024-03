Summer Game Fest 2024 ganha data e promete muitos anúncios

O Summer Game Fest é uma celebração anual e global do futuro dos videogames. O evento é apresentado e organizado por Geoff Keighley, responsável também pelo The Game Awards, atual maior prêmio da indústria dos jogos. Este ano o evento acontece no dia 7 de junho e será transmitido ao vivo diretamente do YouTube Theater, no Hollywood Park.

O SGF terá anúncios de novos jogos e trailers inéditos para uma audiência global a partir das 18h através do YouTube, Twitch, TikTok, X, Steam e uma variedade de parceiros internacionais. O Summer Game Fest do ano passado, contou com mais de 3,8 milhões de espectadores simultâneos no pico. Contando com convidados e jogos que incluíram Ed Boon (Mortal Kombat), Sam Lake (Alan Wake 2) e o ator Nicolas Cage (Dead By Daylight), além de novas estreias mundiais e notícias de Marve’s Spider-Man 2, Final Fantasy VII: Rebirth, Baldur's Gate 3 e Palworld.

O Summer Game Fest se unirá ao Day of the Devs, uma organização sem fins lucrativos com a missão de celebrar a criatividade, diversidade e magia dos videogames. O Day of the Devs: SGF Edition será apresentado online, em uma transmissão ao vivo, logo após o showcase ao vivo do Summer Game Fest em 7 de junho. O Day of the Devs: SGF Edition contará com mais de uma dúzia de jogos incríveis de desenvolvedores de jogos de diversos backgrounds.