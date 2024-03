Novo filme do diretor de terror Ari Aster confirma elenco de peso

HOLLYWOOD, CALIFORNIA - MARCH 10: Emma Stone attends the 96th Annual Academy Awards on March 10, 2024 in Hollywood, California. Mike Coppola/Getty Images/AFP (Photo by Mike Coppola / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) - (crédito: Mike Coppola / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

O estúdio A24 anunciou o elenco e início das filmagens de Eddington, novo velho-oeste dirigido por Ari Aster, conhecido por trabalhos em filmes de terror. O longa conta com a vencedora do Oscar de melhor atriz Emma Stone (Pobres criaturas), Pedro Pascal (Estranha forma de vida), Joaquin Phoenix (Napoleão) e Austin Butler (Duna: parte 2). Ao lado deles estrela também Luke Grimes (Yellowstone), Deirdre O’Connell (À deriva), Michael Ward (Império da luz) e Clifton Collins Jr (The bricklayer).



Intitulado Eddington, o filme foi escrito pelo próprio Ari Aster, que além de dirigir também está creditado como produtor. O enredo do longa-metragem é centrado em um ambicioso xerife de uma pequena cidade do Novo México, estes são os únicos detalhe revelado sobre a história. Segundo um uma postagem no X (antigo Twitter) de uma profissional envolvida, a produção se iniciou na terça-feira (12/3).



O cineasta Ari Aster já fez vários outros filmes com a A24, o que o rendeu uma grande quantidade fãs. Os seus trabalhos mais famosos são Midsommar, Hereditário e Beau tem medo. Os filmes, assim como muitos do estúdio que trabalha, são na linha do terror psicológico.