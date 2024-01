Rodrigo Simas fala sobre orientação sexual: "Sou gay?"

Nesta terça-feira (23), o ator Rodrigo Simas participou do “Na Piscina com Fê Paes Leme”, do canal GNT. Uma das pautas do bate-papo foram os conflitos internos que o artista passou até se identificar como bissexual e conseguir revelar publicamente.

Pra quem não se lembrar, Simas contou que é bissexual em março de 2023 e ele explicou o por quê demorou tanto para expor: "Eu demorei pra entender que eu era bi por não saber que tudo bem ser bi. Não é ficar em cima do muro, entendeu? Que é uma orientação sexual e tá tudo certo”, disse ele.

Durante a entrevista, Rodrigo também revelou como foi o processo pra ele entender a própria orientação sexual: "Foi um processo pra mim, também… Era um lance que eu tinha, há dez anos atrás, por exemplo, de ‘Sou gay. Ah, não, sou hétero. Ah, não posso ser por causa da minha profissão, não vou ter mais papel…’. Tô falando de 10, 12 anos atrás”, desabafou.

Contudo, Fernanda Paes Leme falou sobre outros atores que também tiveram o mesmo medo que ele, no entanto, se tornaram símbolos sexuais e Rodrigo Simas afirmou que se tornou um deles. “Eu só estou sendo. As pessoas também têm essa dificuldade. A gente vive numa sociedade muito hipócrita, das pessoas não poderem ser o que elas são. Simples! Aí o certo, né, o lugar religioso, social, que coloca da heteronormatividade da família”, afirmou o ator.

Sobre o namoro

Mesmo se assumindo bissexual, Rodrigo Simas namora com a atriz Agatha Moreira há seis anos. Eles se conheceram nas gravações de “Malhação”, em 2012, quando faziam um casal de irmãos. Na conversa, ele também revelou que foi difícil identificar e aceitar que estava apaixonado pela artista.

“Mas a gente nunca tinha se visto nesse mesmo lugar. Foi muito esquisito no início… Eu a chamava de maninha… Minha maninha mais nova [o primeiro papel juntos como irmãos]”, contou. “Aí, em 2018, a gente fez par numa novela de época, e a gente se divertiu muito, os dois solteiros, e, aí, a gente começou a aproveitar a vida, ser parceiro… De repente. Mas a gente demorou pra admitir que estava apaixonado um pelo outro”, confessou Simas à Fê Paes Leme.

No entanto, o ator abriu o jogo dizendo que o beijo que deveria ser técnico acabou sendo verdadeiro: “O beijo, quando vocês fizeram a novela juntos, meio que foi deixando de ser técnico?”, perguntou a apresentadora. “Super! A gente aproveitava bastante em cena”, revelou Simas.

De volta às telas

Rodrigo Simas estará de volta à TV no remake de “Renascer” (Globo), como José Venâncio, um dos filhos de José Inocêncio (Marcos Palmeira). O ator só entrará na segunda fase da trama, com um dilema na vida amorosa: o personagem é casado com Eliana (Sophie Charlotte) e se apaixona por Buba (Gabriela Medeiros), uma mulher trans.