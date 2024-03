MC Caverinha anuncia single com Baco Exu do Blues e Vulgo FK

MC Caverinha anuncia seu próximo lançamento ao lado de outros dois grandes nomes do rap nacional, Baco Exu do Blues e Vulgo FK. O artista apresenta a faixa Duvidosa, que chega em todas as plataformas de áudio pela Som Livre nesta quinta-feira (14), às 21h.

O single, que precede o primeiro álbum do jovem trapper, tem produção assinada por Galdino e Pedro Lotto - este último responsável por trabalhar com outros grandes nomes da cena urbana, como Filipe Ret, Orochi, Vulgo FK e Veigh.



A música chega após os singles Cartão black — responsável por render à Caverinha o Disco de Platina por mais de 30 milhões de plays em apenas duas semanas após o lançamento e fazer dele o artista mais jovem no topo dos charts do Spotify Brasil — e My boo, seu trabalho mais recente.

Com apenas 15 anos, MC Caverinha, nascido Kauê de Queiroz Benevides Menezes, é um dos principais nomes em ascensão da cena urbana nacional. O artista, que estourou aos 11 anos com a track Só não pisa no meu boot, atualmente mora em uma casa que comprou para a família aos 12 anos de idade, com o dinheiro do próprio trabalho na música.