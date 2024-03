No Mês da Mulher, a gravadora Pineapple Storm, conhecida pelo projeto Poesia acústica, anunciou a volta do quadro Poetisas no topo. Nesta quinta-feira (14/3), a terceira edição do set musical, Poetisas no topo 3, chega ao canal do YouTube da Pineapple, com a participação de N.I.N.A, Mac Julia, Ajuliacosta, Mc Luanna, Sodomita, Budah, Maru2D e produção de Attlanta.

Com a retomada do quadro, a gravadora busca reforçar a presença feminina na cena. Na terceira edição, as cantoras versam sobre empresários machistas e a fama de rappers com rimas superficiais, além de expor com assertividade a realidade do cenário e a força que possuem para levantar a bandeira do gênero.

O projeto começou em 2017 com o intuito de alavancar vozes femininas da cena do rap nacional. Nomes como Drik Barbosa, Azzy, Lourena, Cynthia Luz e Ebony foram apresentadas no quadro e prosperaram por meio de seus versos.