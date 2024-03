Olivia Rodrigo distribui camisinhas e pílula do dia seguinte durante show

A cantora Olivia Rodrigo distribuiu nesta terça-feira (12/3) kits de saúde reprodutiva durante um show em Saint Louis, nos Estados Unidos.

Os kits tinham pílulas do dia seguinte, camisinhas e folhetos informativos sobre aborto, estampados com um QR code para apoio financeiro ao Missouri Abortion Fund, organização que ajuda mulheres a abortar de forma segura nos Estados Unidos.

Nas redes sociais, o público compartilhou fotos do pacote com a pílula do dia seguinte e elogiou a atitude de Olivia. A cantora é a autora do Found 4 Good, projeto global que visa "a construção de um futuro equitativo e justo para mulheres e meninas, por meio do apoio direto a organizações sem fins lucrativos que defendem a educação feminina, apoiam os direitos reprodutivos e previnem a violência de gênero".