Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta-feira (15/3)

É insuficiente ter ótimas ideias, é preciso se dedicar com muito afinco a fazer passar as ideias pelo estreito buraco da realidade concreta - (crédito: Pixabay/Reprodução)

Contadores de histórias

Data estelar: Lua cresce em Gêmeos.



Todo ser humano é exímio contador de histórias, porque é assim que funciona a mente, formulando teorias e encontrando conexão entre assuntos que, muito provavelmente, nada tenham a ver uns com os outros.



Porém, isso não significa que todo ser humano seja escritor ou artista, ou que tenha a capacidade de expressar as histórias que inventa mentalmente, porque a mente é um instrumento subjetivo, rico e poderoso, mas que não tem capacidade de intervir diretamente na realidade concreta para se expressar, a não ser por intermédio dos órgãos motores objetivos, e para que esses consigam materializar o que todos enxergamos em pensamentos, é preciso treino e muita dedicação.



É insuficiente ter ótimas ideias, é preciso se dedicar com muito afinco a fazer passar as ideias pelo estreito buraco da realidade concreta.































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Você pode se esforçar para manifestar e comunicar seus sentimentos, mas uma vez que as palavras e gestos cheguem ao interior das pessoas em questão, você não terá mais controle sobre o que será interpretado.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

O maior e melhor incentivo que você poderia receber neste momento teria de vir na forma de subsídio financeiro, porque de estímulos, motivações e torcida o cenário já está cheio, mas ninguém põe a mão no bolso.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Há uma parte do destino que está na mão de forças além de seu alcance, mas há outra parte, muito importante, do mesmo destino, que depende de seu empenho e de utilizar os recursos disponíveis para realizar.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Procure guardar para si as boas ideias que surgem agora, porque elas são mais do que ideias, são inspirações, e se você as comunicar é muito provável que ninguém entenda nada, e tudo acabe banalizado. Melhor isso não.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

É preciso usar o discernimento para distinguir direito as pessoas que dizem que vão ajudar, mas falam da boca para fora, daquelas que verdadeiramente estendem uma mão amiga, e que agem de uma forma muito discreta.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

O que você puder fazer para ajudar nos empreendimentos alheios, mesmo que não traga resultados imediatos para você em particular, semeará uma partícula no Universo, que seguirá você por onde você transitar. É assim.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Talvez pareça impossível remontar voo e se distanciar dos perrengues, de tão denso que se apresenta o panorama de vez em quando, porém, evite desistir, pelo contrário, persista, porque logo as coisas se clareiam.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Tudo pode servir se os seus planos forem consistentes, e não apenas desejos soltos no ar que dependam de golpes de sorte para se realizar. Procure fazer tudo com uma atitude minuciosa e consciente das intenções.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Nem todas as pessoas são a favor de seus planos, mas tampouco nem todas elas são adversárias, muitas delas enxergam seu caminho com entusiasmo e torcem para tudo dar certo. Você saberia distinguir quem é quem?

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Seria uma pena que tudo ficasse na teoria, as potencialidades que a vida oferece são muito promissoras, mas não se desenvolverão por si sós, requerem uma disciplina muito bem estabelecida de sua parte.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Em algum momento, você vai ter de abrir o bolso e começar a investir no seu futuro, colocando em marcha seus planos. Pensar no futuro não é apenas guardar para não faltar, mas também se atrever a construir agora.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Conclua o que seja imprescindível, não se detenha mais em dilemas sobre o que fazer, aproveite os planos que mais emocionarem seu coração, pise no acelerador e inicie o processo de transformar sonhos em realidades concretas.