Zayn Malik lança ‘What I am’ , primeiro single de novo álbum

O cantor e compositor britânico Zayn Malik lançou novo single, What I am, que abre o álbum Room under the stairs. O cantor mostrou o lado romântico no novo single.

Ex -integrante da boyband One direction, Zayn Malik fez uma participação no programa The Tonight Show na quarta-feira (13/3), quando mostrou um trecho do novo single, disponível nas plataformas digitais. Na nova música, Zayn abre o coração para o público. Na letra de What I am, ele questiona o próprio comportamento no amor: “Eu sou louco? Eu sou tolo? Eu sou estúpido por jogar esses jogos com você?”, diz.

What I am é o primeiro single do álbum Room under the stairs, que tem data de lançamento marcada para o dia 17 de maio. Room under the stairs marca o quarto álbum solo de Zayn Malik.