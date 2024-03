Perdido com o Lollapalooza 2024? Saiba como chegar ao festival

O Lollapalooza está chegando e é importante que o público saiba, com antecedência, como chegar ao local do evento, para não se atrasar e perder o início dos shows. Neste ano, o festival conta com uma novidade: o transporte público funcionará 24 horas.

Com a ação, o público tem mais opções de como chegar ao festival. Aqueles que forem poderão ir de trem expresso, CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), metrô, Lolla Express ou Lolla Transfer.

As ruas do entorno do Autódromo de Interlagos estarão bloqueadas para entrada de veículos não identificados, incluindo carros de aplicativo e táxis. Confira os detalhes de como chegar no Lolla:

ViaMobilidade - Linhas 8 e 9 (Trem - operação 24 horas):

Estação Autódromo estará aberta 24 horas nos dias do evento.

As demais estações das linhas 4, 5, 8 e 9 estarão abertas para desembarque e integrações 24 horas nos dias do evento.

Trem expresso:

O meeting point será na estação Pinheiros, nos seguintes horários:

22 de março (sexta-feira): 1 partida a cada hora entre 10h30-16h;



23 e 24 de março (sábado e domingo): 1 partida a cada meia hora entre 10h30-16h;



Retorno: FastPass das 0h às 2h, 1 trem a cada 5 minutos intercalando as estações Osasco e Pinheiros.

Tempo previsto de viagem: 30 minutos.

Preço da ida e volta: R$ 30.

Venda antecipada no link.

CPTM

Operação 24 horas nos 3 dias de evento;

Entre 4h e 00h a operação ocorre normalmente;

Entre 00h e 4h todas as estações ficarão abertas apenas para desembarque de passageiros.



Metrô

Operação 24 horas nos 3 dias de evento.

Entre 00h e 4h40 as estações ficarão abertas apenas para desembarque de passageiros.

Lolla Express

Pontos de Embarque:

Barra Funda (Rua Aloysio Biondi s/n – Barra Funda) - tempo de percurso: 60 minutos;



Al. Casa Branca x Praça Alexandre de Gusmão (próximo à Av. Paulista) - tempo de percurso: 40 minutos;



Méqui Panamby (Av. Major Sylvio de Magalhães Padilha, 16741 - Jardim Fonte do Morumbi) - tempo de percurso: 30 minutos;



Conceição (Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 919) - tempo de percurso: 40 minutos.

As saídas ocorrerão a cada 20 minutos.

As partidas serão entre 9h e 16h.

Valores entre R$ 30 e R$ 35, a depender do ponto de partida.

Vendas em https://www.lollaexpress.com.br/

Lolla Transfer

Pontos de Embarque:

Hotel Hilton São Paulo Morumbi;



Hotel Transamérica Higienópolis;



Hotel E-Suites Congonhas.

Partidas entre 10h e 16h;

Retorno com 3 opções de horário;

Valor: R$ 130 (ida e volta);

Vendas em https://www.eventos.com.br/tag/lollapalooza-2024