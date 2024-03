Justin Timberlake lança álbum com participação inédita do NSYNC

Após seis anos de hiato, o cantor, compositor e ator Justin Timberlake anunciou, nesta sexta-feira (15/3), o lançamento do álbum Everything I thought it was. A produção inédita conta com uma faixa em colaboração com o NSYNC, intitulada Paradise. Ao todo, o sexto disco da carreira solo do artista contém dezoito faixas e reúne alguns dos singles lançados recentemente, como Drown e Selfish.

Formado em 1995, o NSYNC lançou hits como I want you back, Bye bye bye e It's gonna be me. O último trabalho do grupo antes da separação foi o álbum Celebrity, de 2001. Em setembro de 2023, Timberlake, JC Chasez, Lance Bass, Chris Kirkpatrick e Joey Fatone se reuniram para lançar o single Better place, que compõe a trilha sonora do filme Trolls 3: juntos novamente.

A boyband se reencontrou na noite desta quinta-feira (14/3) para apresentar o single inédito do álbum de Timberlake em um show do artista em Los Angeles.