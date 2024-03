Sem data de estreia, 'O urso' é renovada para quarta temporada

Após grande sucesso em 2023, a série O urso, disponível na Star+, confirmou mais uma temporada. De acordo com o Deadline, ela será gravada simultaneamente com a terceira, em Chicago, nos Estados Unidos, para conciliar as agendas do protagonista Jeremy Allen White e da coadjuvante Ayo Edebir, que estão com novos trabalhos no currículo após as premiações.

A série criada por Christopher Storer (Ramy) acompanha o renomado chef de cozinha de Nova York Carmen Berzatto (Jeremy Allen White), que decide assumir a lanchonete italiana do irmão após este tirar a própria vida. O elenco também conta com Edebiri (Big Mouth), Ebon Moss-Bachrach (Girls), Lionel Boyce (Hap and Leonard), Liza Colón-Zayas (In Treatment) e Abby Elliott (Saturday Night Live).

A série foi considerada uma das melhores de 2023 e foi premiada pelo Emmy nas categorias de melhor série, ator (AllenWhite), atriz coadjuvante (Edebiri), ator coadjuvante (Moss-Bachrach), direção e roteiro.

A terceira temporada foi anunciada em novembro de 2023 e será lançada nos Estados Unidos em junho, enquanto a quarta ainda não tem previsão de estreia no Brasil. As outras duas partes estão disponíveis na Star+.