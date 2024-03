Festival reúne 8 cantoras brasilienses para homenagear o feminino

Por Bianca Lucca*

No mês de comemoração do Dia Internacional da Mulher, o Centro Cultural Banco do Brasil de Brasília (CCBB) recebe o festival Canto Delas — Encontros da Pluralidade, de quinta até domingo. É uma homenagem poético-musical com ênfase no feminino, representando mulheres em suas múltiplas facetas: diversas raças, corpos, estilos, timbres e origens dentro do meio artístico.

Idealizado pela cantora Clara Telles, o evento reunirá mais oito cantoras brasilienses: Célia Porto, Dara Alencar, Denise Ferreira, Flor Furacão, Geórgia W. Alô, Maria Victória Carballar, Myrla Muniz e Renata Jambeiro. O repertório presta homenagem a quatro divas da música popular brasileira: Elza Soares, Cássia Eller, Gal Costa e Alcione. Clara destaca que as cantoras homenageadas sempre foram referência no repertório dela. "Não tem como pensar na música popular brasileira feita por mulheres e não pensar nessas quatro. Elas nunca passarão despercebidas."

O Canto Delas surgiu como uma reformulação de um projeto já executado pela cantora, o Lugar de Fala, que percorreu algumas casas de espetáculo em Brasília. Para o novo projeto, Clara conseguiu reunir os elementos que desejava: "Cenário, figurino, mídia e direção musical, tudo que essas homenageadas merecem!".

A artista reuniu uma grande diversidade e pluralidade da arte feminina. Mulheres de diversas raças, vertentes artísticas e origens têm visibilidade no festival. "Tenho consciência do meu lugar de privilégio como mulher cis, hétero, e branca. Sempre fez parte da minha ideologia compartilhar as oportunidades que a vida me deu, dividir o meu trabalho e o meu espaço com outras mulheres. Nesse projeto, eu pude executar essa ideia" conta.

A multidisciplinaridade do projeto foi natural e quase inevitável para Clara. Ela discute a questão urbana, na qual todos os tipos de arte estão interligadas. "Deve-se descentralizar e descolonizar a arte. Trazê-la para a rua, de volta para o povo, e dialogar em linguagens que sejam fáceis de serem acessadas. A arte não precisa ser sempre erudita, ela deve também ser popular. A partir daí, surge a multidisciplinaridade, com vertentes artísticas urbanas, como o grafite, o rap, a dança de rua e a poesia."

A ideia inicial de Clara era reunir 13 cantoras para o festival, mas percebeu ser inviável no espaço disponível. Para selecionar as musicistas o principal critério da artista foi contemplar a diversidade feminina. Clara é a única mulher cis, branca e jovem que irá cantar. As cantoras selecionadas são compostas por mulheres trans, pretas, periféricas e mais velhas. Além da voz cantada, elas também trazem a voz do discurso social.

Ao fim de cada espetáculo será realizado um bate-papo entre público e artistas do elenco sobre a arte feita por mulheres e o feminino, para aproximar e causar identificação entre plateia e artistas. "Para entenderem que quem sonha com isso pode realizar, que a potência feminina pode e deve ter um espaço grande dentro da nossa sociedade", arremata Clara.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco

Serviço

Canto Delas

De 21 a 24 de março, no CCBB Brasília. Apresentações na área externa de quinta a sábado, às 19h, e domingo, às 17h, acesso livre. Shows no Teatro do CCBB, de quinta a sábado, às 20h, e domingo, às 19h. Ingressos por R$30 (inteira) e R$15 (meia para estudantes, professores, profissionais da saúde, pessoa com deficiência e acompanhante, quando indispensável para locomoção, adultos maiores de 60 anos e clientes BB) à venda no site www.bb.com.br/cultura e na bilheteria física do CCBB Brasília. Mulheres trans terão direito à gratuidade mediante autodeclaração na bilheteria física do CCBB Brasília. Não indicado para menores de 12 anos.