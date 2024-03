BBB 24: saiba quanto Raquele faturava na venda de doces antes do reality

Raquele, atual participante do BBB 24, e que está no Paredão desta semana, e possuía uma vida de grandes batalhas antes do reality show. Ela, que é estudante de Engenharia Mecânica, se dividia nos trabalhos fazendo e vendendo doces numa cidade pequena do Espírito Santo.

Em entrevista ao jornal O Globo, Carlos Eduardo, noivo da sister, e que namora com ela desde 2016, comentou sobre quanto o casal fatura com os trabalhos com doceria.

"Nós trabalhamos juntos na doceria, e todo o rendimento é dividido para nós dois. Porém, como em qualquer comércio, tem mês bom e tem mês ruim. Na média, tiramos R$ 1.600 para cada, porém, em alguns meses, tiramos mais e, em outros, bem menos", disse o noivo de Raquele. Juntos há oito anos, eles se conhecem desde a infância, e o companheiro rasgou elogios à trajetória da amada.

"Ela cresceu assim. A família dela sempre colheu café nas épocas de colheitas, mas sempre como renda extra ou para complementar a renda. Ela sempre aproveitou as colheitas para conseguir algo que ela queria conquistar, assim como no vídeo que viralizou. Ela estava em busca do dinheiro para a carteira de motorista dela", disse Carlos.

