Projeto Afro em movimento promove capacitação para empreendedores do DF

A segunda edição do Afro em movimento, realizada pelo Instituto Janelas da arte, cidadania e sustentabilidade, terá o Laboratório afro, com formação e qualificação para empreendedores negros. Na quinta-feira (21/3), será realizado o lançamento oficial do projeto e abertura das inscrições, no Sesc da 504 Sul, a partir das 19h, com acesso gratuito. O evento também será transmitido ao vivo pelo canal do Youtube do projeto.

Serão ofertados os cursos: Empreendedorismo afro, Design & Tecnologia, Negócios digitais, Digitalmente descomplicado — básico de marketing digital e Seu negócio on-line — website. Todas as atividades são gratuitas e on-line e as vagas, limitadas. Os interessados podem se inscrever gratuitamente durante até 7 de abril pelo Instagram @afroemmovimentodf ou pelo site www.afroemmovimento.com.br.



A programação se estenderá até maio, com feira de empreendedorismo afro, masterclasses presenciais para encerramento dos cursos e apresentações artísticas ligadas à cultura negra no DF. “O projeto visa fomentar as discussões acerca das desigualdades raciais e criar oportunidade de renda e inserção de pessoas negras no mercado de trabalho”, explica Lorena Oliveira, presidente do Instituto Janela das Artes, em nota. Afro em movimento possui apoio do Sesc-DF e patrocínio da Neoenergia por meio da Lei de Incentivo à Cultura do Distrito Federal (LIC).