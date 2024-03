Coral Cantus Firmus apresenta o Réquiem de Mozart na EMB

Depois de apresentações em Porto Alegre em dezembro de 2023, o Coral Cantus Firmus chega a Brasília com o Réquiem em Ré Menor, K.626, de Wolfgang Amadeus Mozart, uma das obras mais conhecidas do compositor. As apresentações ocorrem no sábado (23/3) e no domingo (24/3), às 20h, no Teatro da Escola de Música de Brasília (602 Sul). A meia-entrada custa R$30 para quem levar 1kg de alimento não perecível será o mesmo valor.

Requiem em Ré Menor, K. 626 é um trabalho feito para coro, solistas e orquestra. O texto é baseado na missa de réquiem da liturgia católica romana, uma missa em memória dos mortos e de corpo presente. O clássico se tornou um sucesso depois que Mozart morreu durante a composição da peça.



Sob a regência de Isabela Sekeff, estarão em cena, além da orquestra, os cantores líricos Renata Dourado (soprano), Érika Kallina (mezzo), Jean Nardotto (tenor), Guilherme Aquino (baixo) e Regiane Cruzeiro (spalla). “É uma ópera solene, com um ar misterioso e de suspense. Foi como se Mozart estivesse escrevendo a sua própria missa de morte na época”, destaca a regente, em nota. O coral Cantus Firmus foi criado em 1992 por Sekeff e já participou de vários concursos internacionais de música, saindo vitorioso em três.