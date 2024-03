Caetano e Maria Bethânia: ingressos esgotam em uma hora no Rio e em SP

Caetano Veloso e Maria Bethânia farão uma turnê pelo Brasil juntos, as datas dos shows variam de agosto a dezembro deste ano. Os ingressos para o público geral começaram a ser vendidos nesta quarta-feira (20/3), às 10h pela internet e 12h nas bilheterias físicas. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, os ingressos esgotaram em menos de uma hora.

No X (antigo twitter), pessoas comemoraram e lamentaram pela compra dos ingressos:



na fila para comprar o ingresso de caetano&bethania e o setor que eu quero já esgotou pic.twitter.com/310EJnt5A7 — odara (@raicerqueira) March 20, 2024

vai ficar pra uma próxima encarnação assistir caetano e bethânia ao vivo pic.twitter.com/8nQx7dtXyZ — mauricio (@mauriciopianco) March 18, 2024

Status: esperando abrir outras datas da turnê caetano & Bethânia pic.twitter.com/Q1tPEkkywM — Ju ribe (@julianaribe) March 20, 2024

EU VOU NO SHOW DE MARIA BETHANIA E CAETANO VELOSO SE FOR SONHO NÃO ME ACORDE pic.twitter.com/OtgjJHhoLG — Julia ???? (@apleasingsmile) March 20, 2024

consegui comprar o ingresso pro show de caetano e bethânia q emoção mds pic.twitter.com/yYLfztAI4x — deco (@overmygrande) March 20, 2024

No domingo (17/3), clientes do Banco do Brasil tiveram que concorrer a uma oportunidade de comprar os ingressos como pré-venda, que marcou mais de 100 mil usuários no site de vendas Ticketmaster.

Até o momento, ainda restam ingressos disponíveis para: Belo Horizonte, Belém, Porto Alegre, Brasília e Salvador.

Confira data e locais dos shows:



3 e 4 de agosto: Rio de Janeiro

7 de setembro: Belo Horizonte

29 de setembro: Belém

12 de outubro: Porto Alegre

9 de novembro: Brasília

23 de novembro: São Paulo

30 de novembro: Salvador

14 de dezembro: São Paulo