Morre Rivaldo Coelho, músico integrante do Grupo Galeria

Oriundo de Bacabal (MA), o músico e contador de histórias, dono do sorriso do Grupo Galeria, Rivaldo Coelho, morreu aos 63 anos e deixa uma lacuna na música da capital. Rivaldo morreu em decorrência de um câncer no pulmão. Ele estava internado no Hospital Santa Lúcia da Asa Norte, tratando a doença desde o final de outubro de 2023. O óbito foi confirmado na manhã de quarta-feira (20/3).

O sambista saiu da sua cidade natal e veio para Brasília fazer faculdade de engenharia elétrica. Um talento nato, Rivaldo sempre cantou, tocou violão e pandeiro. Ele abria diversos shows juntamente com seus parceiros. Aposentado e solteiro, não tinha filhos. Procurada pelo Correio Braziliense, a família preferiu não se pronunciar.

Jaziel de Cerqueira, 73 anos, tocava percussão no mesmo grupo. Para ele, Rivaldo foi um grande amigo não só no mundo da música, mas um parceiro de vida com 40 anos de amizade. Jaziel conta um pouco das melhores memórias que tem do amigo. “Ele era uma pessoa muito querida, alguém de se admirar. Sempre rindo, sorrindo, eu guardo com carinho todas as risadas, viagens, comemorações e rodas de samba que vivemos juntos.”

O velório será nesta quinta-feira (21/3), a partir de 9h, na Capela 7 do Cemitério Campo da Esperança da Asa Sul.