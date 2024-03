Embaixada francesa comemora mês das mulheres com diretora famosa

A Embaixada da França no Brasil inicia a temporada de mostras de cinema de 2024 com dois longas-metragens da diretora francesa Justine Triet. Para celebrar o Mês das Mulheres, a embaixada passará alguns dos filmes da premiada cineasta como uma forma de destacar a desigualdade de gênero ainda muito presente no mercado cinematográfico. Serão dois encontros na Sala Le Corbusier, às quartas-feiras, às 19h. A entrada é franca.

A abertura da temporada fica por conta de Anatomia de uma queda, vencedor do Oscar deste ano na categoria melhor roteiro original. O filme acompanha uma escritora alemã acusada de assassinar o próprio marido, a causa da morte é um mistério a ser investigado. O segundo longa é A batalha de solferino, que aborda a véspera da eleição francesa para presidente de 2012. Na narrativa, a repórter Laetitia posiciona-se no meio da multidão para cobrir a movimentação em torno do quartel-general da campanha de François Hollande. O caminho da jornalista muda drasticamente quando seu ex-marido Vincent reaparece exigindo ver as filhas.



Justine, que também é roteirista, venceu a Palma de Ouro no Festival de Cinema de Cannes de 2023 por Anatomia de uma queda, tornando-se a terceira mulher a ganhar o prêmio. O longa recebeu sete premiações, entre elas o César de melhor filme. Outro trabalho reconhecido da diretora é Na cama com Victoria.