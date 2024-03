Netflix revela data de estreia da terceira temporada de Heartstopper

Nesta quarta-feira (20/3), a Netflix divulgou um vídeo dos bastidores da gravação da terceira temporada de Heartstopper. No conteúdo, o elenco contou um pouco do enredo dos personagens da série e revelou que a estreia está marcada para outubro deste ano. A última temporada foi lançada no ano passado.



O ator William Gao, que interpreta Tao Xu, afirmou, no vídeo, que o personagem terá um novo caminho: “Tao está começando a descobrir o que ele ama fazer e quais são seus hobbies”. Já Tori, incorporada por Jenny Walser, terá maior tempo de tela. "Vamos ver um pouco mais da Tori e como o que Charlie está enfrentando a afetou. E ela também faz uma nova amizade”, acrescentou a atriz no material promocional do streaming. Outra novidade é a participação do ator Jonathan Bailey, supostamente caracterizado como o escritor Jack Maddox.



Na produção do streaming, o elenco é formado por Kit Connor, Joe Locke, Yasmin Finney, William Gao, Tobie Donovan, Corinna Brown, Kizzy Edgell, Rhea Norwood, Jenny Walser e Darragh Hand. Heartstopper é uma saga de livros que foi adaptada para série pela Netflix. A história acompanha os adolescentes Charlie e Nick ao descobrirem que são mais que apenas amigos e que precisam lidar com as dificuldades da vida escolar e amorosa.