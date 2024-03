Kings of Leon, Titãs, Thirty Seconds to Mars e Hozier estão entre as atrações do segundo dia de Lollapalooza, neste sábado (23/3). A edição começou na sexta-feira (22) e ocorre até o domingo (24) no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

A line-up também conta com nomes da música nacional, como Manu Gavassi, Supla, Xamã e BK. No primeiro dia de evento, passaram pelos palcos Blink-182 e Arcade Fire.



Veja as atrações do segundo dia de Lolla:

Kings of Leon;



Limp Bizkit;



Titãs;



Hozier;



Thirty Seconds to Mars;



Above & Beyond;



Jessie Reyes;



King Gizzard & The Lizard Wizard;



BK;



Timmy Trumpet;



Pierce the Veil;



Kevin O Chris;



Loud Luxury;



Manu Gavassi;



Groove Delight;



Mc Luanna;



Tulipa Ruiz;



Gabe;



Jessica Brankka;



Riascode;



Supla;



Day Limns;



Giu;



Marina Dias;



Xamã;



Sarah Stenzel B2B Curol;



Stop Play Moon.