Rodriguinho se manifesta sobre polêmica com dívidas financeiras antes do ‘BBB 24’

Rodriguinho, que foi eliminado do BBB 24, abriu o jogo em torno dos boatos que cercaram o seu nome durante sua estadia no reality show. Isso porque, surgiram especulações que o pagodeiro teria acumulado uma enxurrada de dívidas financeiras antes do confinamento.

Em entrevista ao jornal Extra, o ex-vocalista de Os Travessos afirmou que não tem dívidas pendentes, e está retomando sua carreira musical aos poucos. "Está tudo em ordem. Estava vivendo uma das melhores fases da carreira. Fui produtor do Tardezinha, do Thiaguinho, o evento que mais vendeu ingressos no país ano passado", disse.

"Além disso, lancei discos, gravei músicas e DVD, estava negociando com plataformas o documentário que fiz com os bastidores desses trabalhos", contou Rodriguinho, que negou a suposta crise financeira.

"Cancelei quase 50 shows para entrar no BBB. Não me arrependo, mas, quando vejo essas notícias, penso: ‘se eu tivesse ficado aqui fora, ninguém estaria inventando isso'", declarou o ex-BBB. "Antes de entrar no programa, estava vivendo um cansaço dessa rotina. Por isso, dizia que o BBB não era por dinheiro. Agora, o que mais quero é voltar a fazer música, voltar para a estrada", disse.

